Freitag, 23. März 2018

Flucht endet in Dassel

Dassel. In Markoldendorf soll sich die 22-Jährige aufgehalten haben, deren Flucht aus der Justizvollzugsanstalt Vechta am Montag bundesweit für Schlagzeilen sorgte. Am Donnerstagabend gelang der Polizei ihre Festnahme in Dassel.

Gegen 21.30 Uhr habe ein mobiles Einsatzkommanda die Frau in Dassel festgenommen, teilte das Justizministerium mit. Auf dem Weg zur Polizeiinspektion Northeim soll sie erneut versucht haben, zu fliehen. Dabei sei ein Polizist leicht verletzt worden. Sie werde zurück in die JVA Vechtagebracht, teilte das Ministerium weiter mit. Sie sitzt dort eine elfjährige Haftstrafe wegen Totschlags ab. 2016 soll sie in Algermissen ihren 63-jährigen Ehemann erschossen haben.

Die Flucht gelang ihr aus der sozialtherapeutischen Abteilung des Gefängnisses, in dem die Fenster nicht vergittert sind. Die 22-Jährige hat wohl eins dieser Fenster aufgebrochen, sich hindurch gezwängt und war dann vom Dach hinunter geklettert sowie über einen vier Meter hohen Zaun entkommen. (rei)