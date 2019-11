Donnerstag, 28. November 2019

Förderbescheid über 360.000 Euro für den Kreis Höxter

Bundesministerin Julia Klöckner überreichte Landrat Friedhelm Spieker den Förderbescheid in Höhe von 360.000 Euro für die Umsetzung des Modellprojekts „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ im Kreis Höxter. Foto: BMEL/Photothek/Gärtner

Kreis Höxter . Der Kreis Höxter ist einer von 18 ausgewählten Landkreisen, die an dem bundesweiten Modellprojekt „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ teilnehmen. Beim Startschuss in Berlin überreichte die Bundesministerin für die ländlichen Räume, Julia Klöckner, dem Landrat des Kreises Höxter, Friedhelm Spieker, einen Förderbescheid in Höhe von fast 360.000 Euro. „Darin sehe ich eine außerordentliche Wertschätzung des Ehrenamtes im ländlichen Raum“, sagte Spieker.

