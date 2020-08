Mittwoch, 19. August 2020

Fördergelder von Stadt und Kreis Holzminden drohen zu verfallen

Eingriff am Herzen im Evangelischen Krankenhaus. Foto: bs

Holzminden. Vor gut einem Jahr hat der Holzmindener Stadtrat den Beschluss gefasst, das Agaplesion Evangelische Krankenhaus Holzminden bei der Beschaffung eines zweiten Linksherzkatheter-Messplatzes finanziell unter die Arme zu greifen. Der Rat hatte damals eine Förderung von 150.000 Euro zugesagt, der Kreistag Holzminden noch einmal eine Fördersumme in gleicher Höhe. Dr. Patric von Löwis of Menar (WIR) fragte in jüngsten Ratssitzung Stadtkämmerin Alena Friese, ob dieses Geld inzwischen abgerufen worden sei. Die Kämmerin musste dies verneinen. Der Zuwendungsbescheid sei damals rausgegangen, er enthalte eine Frist. Die laufe Ende September ab. „Das Krankenhaus hat sich noch nicht gemeldet“, sagte Friese. Für den Ratsherrn mit langjähriger Leitungserfahrung im Evangelischen Krankenhaus ist das nicht nachvollziehbar. „Man lässt offenbar die Frist verstreichen – unglaublich!“ kommentierte er die Nachricht. (spe)

