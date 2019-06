Donnerstag, 20. Juni 2019

Förderverein arbeitet mit Beveraner Modell

Das 100. Mitglied ist Arjen Lochstedt aus Warbsen, der vom Vorsitzenden Günter Weinfurtner geehrt wurde.

Bevern. Der Förderverein Freibad Bevern präsentierte sich jetzt den interessierten Bürgern in der Schlosskapelle. Nicht weniger als 130 Freibadbesucher oder solche, die es noch werden wollen, füllten die Schlosskapelle nahezu bis zum letzten Platz. Der Vorsitzende Günter Weinfurtner referierte in seiner Einleitung über den Zweck der Gründung des Fördervereins. Dies ist der Erhalt und die ständige Verbesserung des Bades. Er gab die augenblickliche Anzahl der Mitglieder mit jetzt schon über 130 Personen an. Danach präsentierte Weinfurtner den Förderverein. Er erläuterte das „Beveraner Modell“. Jedes Team und jede Position ist demnach mehrfach besetzt. Ein Aktivteam aus etwa 50 engagierten Mitarbeitern steht für jedwede Tätigkeit oder Serviceleistung zur Verfügung. Es gibt ein Team Finanzen, ein Team Schriften, zwei Koordinatoren für Arbeitseinsätze und Veranstaltungen sowie den Vorsitzenden mit seinen zwei Vertretern.

