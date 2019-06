Donnerstag, 13. Juni 2019

Förderverein Freibad Bevern präsentiert sich den Badefreunden

Der Förderverein stellt sich vor. Foto: Pixabay

Bevern. Am Freitag, 14. Juni, um 18.30 Uhr möchte sich der neugegründete Förderverein allen Badefreunden in der Beveraner Schlosskapelle präsentieren. Der Verein möchte zunächst die Samtgemeinde Bevern in allen Belangen des Schwimmbades unterstützen. Darüber hinaus ist es das Ziel, durch ehrenamtliche Tätigkeiten die Attraktivität des Bades zu erhöhen. Hierzu gehören beispielsweise die Durchführung von Veranstaltungen und die Ausstattung und Erneuerung von Geräten und Spielformen. Wer Lust hat, kann durch eine Mitgliedschaft mit dazu beitragen, aktiv oder auch nur passiv das Schwimm- und Badevergnügen im Schwimmbad unter dem Burgberg zu erhöhen. Der Förderverein wird sich am Freitag ab 18.30 Uhr allen noch offenen Fragen stellen und Anregungen aus der Bevölkerung aufnehmen. Neben den Mitgliedern des Vorstandes werden auch Mitarbeiter aus Rat und Verwaltung erwartet, um sich ebenfalls den Fragen zu stellen. Begleitet wird der Abend durch ein kleines Rahmenprogramm und das Cateringteam vom Gasthaus Rosengarten in Golmbach.