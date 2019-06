Samstag, 01. Juni 2019

Förderverein Internationales Straßentheater spendet 7.000 Euro

Der Förderverein Internationales Straßentheater übergibt die Spende an die Projektleiterin des Holzmindener Straßentheaters, Heike Leupold (rechts), die Spende. Foto: ap

Holzminden. „Wir machen das, weil wir es toll finden! Wir sind die größten Fans des Festivals!“ Das sagen die Mitglieder des Fördervereins Internationales Straßentheater am Freitag bei der Spendenübergabe für das diesjährige Holzmindener Festival, das wieder an Pfingsten stattfindet. Zwei Jahre haben die Vereinsmitglieder fleißig Spenden gesammelt; nun gehen 7.000 Euro an die Organisatoren. Der Holzmindener Förderverein und seine Mitglieder verstehen sich als Antreiber, damit das Festival so bleibt, wie es ist und beispielsweise kostenfrei für alle Besucher bleibt. Auch in diesem Jahr sammelt der Verein wieder Fotos von Besuchern des Straßentheaters für seinen Jahreskalender 2020. (ap)

