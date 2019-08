Dienstag, 20. August 2019

Förster war immer sein Traumberuf

Wolf Ebeling fühlt sich wohl im Weserbergland. Foto: ue

Neuhaus. Sein Büro wirkt alles in allem noch ein wenig spartanisch. Bilder an der Wand sucht man vergebens. Die Übersicht mit allen zwölf Revieren des Forstamtes Neuhaus steht noch wie beiläufig auf dem Schrank und müsste eigentlich mal aufgehängt werden. Aber immerhin: Schreibtisch, Computer, Telefon sind da und werden fleißig benutzt. Wolf Ebeling ist der neue Chef im Forstamt Neuhaus. Er folgt auf Walter Hennecke, der sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat. Um es sich ein bisschen wohnlich einzurichten, dazu hatte er noch keine Zeit. Trotzdem stellt er klar: „Ich bin angekommen in Neuhaus, ich wurde toll aufgenommen“. (ue)

