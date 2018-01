Montag, 22. Januar 2018

Förster warnen: Wälder weiterhin nicht betreten!

Dieses Drohnenfoto zeigt einen zerstörten Fichtenbestand nach Friederieke im Gebiet der Forstgemeinschaft.

Kreis Holzminden. Die Forstbetriebsgemeinschaft Hils-Vogler wendet sich mit der dringenden Bitte an die Bürger, die Wälder auch nach dem Sturm noch nicht zu betreten. Das gilt auch für bereits freigeschnittene und geräumte Wege. Trotz des allgemeinen Appells der Niedersächsischen Landesforsten, die Wälder nach dem Sturm zu meiden, sind den heimischen Förstern im Verlauf des Wochenendes einige Spaziergänger aufgefallen, die trotz aller Warnungen in den gefährdeten Bereichen unterwegs waren. Vielen war offenbar gar nicht bewusst, dass sie sich dadurch leichtsinnig in Lebensgefahr begeben. „Es können immer noch Bäume, die sturmgeschädigt sind, im Nachgang fallen oder Äste brechen“, betont die Forstgemeinschaft. „Der Nassschnee der vergangenen Tage hat zu dieser Gefahrenlage noch zusätzlich beigetragen. Es besteht nach wie vor ein sehr hohes Sicherheitsrisiko!“

Darüber hinaus wird die Bevölkerung gebeten, auf keinen Fall Absperrungen und Hinweise zu ignorieren, die anzeigen, dass die Holzaufarbeitung begonnen hat. „Diese ist gerade im Sturmwurf für unsere Einsatzkräfte besonders unberechenbar und gefährlich." (nig) Foto: J. Säger.

Lesen Sie den ausführlichen Bericht im TAH vom 23. Januar.