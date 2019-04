Freitag, 05. April 2019

Fohlenplacken 100 Jahre unter Strom

In der Ortsmitte wurde ein Banner enthüllt, das auf das Jubiläum hinweist. Foto: Thorsten Düwel

Fohlenplacken. Anlässlich der 100-jährigen Wiederkehr der Einrichtung einer zentralen Stromversorgung in Fohlenplacken fand ein kleiner Festakt auf dem Dorfplatz in Fohlenplacken statt. Beim Durchblättern alter Akten war Ortsheimatpfleger Heinrich Hugo Noack auf dieses Ereignis aufmerksam geworden. Er fand schnell Interessierte im Ort, die dieses Jubiläum mit unterstützen wollten. Da auch Bürgermeister Daul („Das finde ich eine tolle Idee, ich bin dabei und mache mit“) und Ortsbürgermeisterin Maritta Nehb Unterstützung signalisierten, wurden die Vorbereitungen kurzfristig angeschoben. Jetzt wurde in der Ortsmitte nicht nicht gemeinsam etwas gefeiert, sondern auch ein Banner enthüllt, das auf das besondere Ereignis von vor 100 Jahren und das Jubiläum in diesem Jahr hinweist. In seinem Grußwort lobte Heinrich Hugo Noack die zügige und unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Verwaltung. (tah)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 6. April