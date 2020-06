Freitag, 12. Juni 2020

Fohlenplacken: Die „Alte Mühle“ hat ihre Richtkrone

Nach dem Großbrand in Fohlenplacken: Der Wiederaufbau schreitet voran. Yvonne, Joe und Udo Timmermann freuen sich sehr darüber. Foto: bs

Fohlenplacken. Yvonne Timmermann kann wieder lachen. Und ihr Mann Udo steht lächelnd neben ihr. Hier, in Fohlenplacken nimmt ihr Lebenstraum endlich Gestalt an: Eine Senioren-WG in der „Alten Mühle“, dem altehrwürdigen Gasthaus in dem kleinen Sollingort. Gerade ist der Richtkranz hochgezogen worden. Und Zimmermann Tobias Matzke von der Berthold Ilse GmbH aus Uslar hält den Richtspruch. Auf das Sturm, Feuer, Blitz und Donner dem Haus nichts anhaben können, ruft er. Und kurz wird Yvonne Timmermann ein bisschen blass. Denn ein Großfeuer hat in der Nacht zum 22. März 2019 den Traum der Timmermanns erst einmal zerstört – bis auf die Grundmauern brannte das alte Fachwerkhaus, in dem gerade die Sanierungsarbeiten begonnen hatten, nieder. Doch aufgeben war noch nie Timmermanns Sache. (bs)

