Montag, 29. Juni 2020

Fohlenplacken-Konzert des Solling-Alphornduos im NDR-Radio

Das Solling-Alphornduo in Aktion. Foto: Purk/NDR

Fohlenplacken. Mit ihrem recht kurzfristig angekündigten Freiluft-Konzert haben Heinrich Hugo Noack aus Fohlenplacken und Walter Lotze aus Bad Driburg letzte Woche rund 30 Zuhörer an der Fohlenplackener Hütte erfreut. Weit ins Tal und in den Ort hinein erschallten die archaischen Naturtöne ihrer Hörner. Sogar Wilhelm Purk vom NDR aus Hameln lockte der Auftritt des Solling-Alphornduos. Er nahm einige Konzertimpressionen und O-Töne auf. Aufzeichnungen und Interviews werden am Dienstag, 30. Juni, von NDR 1 Radio Niedersachsen ab 19 Uhr in der Sendung „Kulturspiegel“ zu hören sein. Das Foto zeigt Heinrich Hugo Noack und Walter Lotze sowie, auf der Bank im Hintergrund, Frau Kiesewetter und Frau Günther. Beide wohnen in Holzminden und hatten keine Mühen gescheut, zur Fohlenplackener Hütte aufzusteigen, um dem Alphorn-Konzert zu lauschen. Sie haben es nicht bereut. (spe)