Donnerstag, 18. Juli 2019

Folk im Duett mit „2 Of Us“ beim dritten Marktsommer-Konzert

Diesmal sind Konny Wieneke und Alexander Glas an der Reihe. Foto: 2 Of Us

Holzminden. „2 Of Us“, das sind Konny Wieneke aus Holzminden und Alexander Glas aus Boffzen. Die beiden exzellenten Musiker tragen beim dritten Konzert der Reihe „Marktsommer“ am Sonnabend, 20. Juli, ab 19.30 Uhr open air auf dem Marktplatz Holzminden Stücke und Lieder aus der guten alten Zeit der Blumenkinder und Aktuelles vor. Sie interpretieren unter anderem Songs von Simon & Garfunkel, Joan Baez, Bob Dylan, den Beatles und Everly Brothers, Peter Paul & Mary, Melanie Safka und den Rolling Stones. Konny Wieneke ist seit Jahren als Folksängerin in der Region bekannt. Alexander Glas, Sänger, Gitarrist und Begründer der Kirchenband „Christi Road“ in Boffzen, ist jahrzehntelang als Band- und Orchestermusiker sehr erfolgreich aufgetreten. Das Konzert kann kostenfrei besucht werden.