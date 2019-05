Donnerstag, 09. Mai 2019

Forstamt Grünenplan schafft Lebensraum für Gelbbauchunke

Junge Gelbbauchunke, erwachsene Tiere werden fünf Zentimeter groß. Foto: NLF

Grünenplan. Kritische Nachfragen aus der Bevölkerung wurden an Jessica Damast, Leiterin der Försterei Papenkamp, herangetragen. Kein Wunder beim ersten Anblick der Fläche. Allen Unkenrufen zum Trotz: „Nein, wir sind nicht verrückt geworden, das hat alles Hand und Fuß“ lacht sie. Im vergangenen Jahr haben die Niedersächsischen Landesforsten die kleinen Gewässer in der Tongrube angelegt. Künstlicher Lebensraum für die Unken, die unbewachsene, flache Gewässer brauchen. Ein Bagger hatte die kleinen Tümpel und Mulden in das Gelände gegraben. Hier hält sich nun das Wasser und dient den Unken zukünftig als Laichplatz.

