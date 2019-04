Dienstag, 23. April 2019

Forstamt Grünenplan setzt auf klimaangepasste Baumarten

Bis die Edelkastanie Früchte trägt werden noch 20 Jahre vergehen. Foto: NLF

Grünenplan. „Auf die Mischung kommt es an“, sagt Thomas Krengel, Leiter der Revierförsterei Hagental. Wo bis zum Januar 2018 noch fast ausschließlich Fichten standen, legt der Leiter der Revierförsterei Hagental nun einen Mischwald an. Das Sturmtief Friederike hatte die meisten Fichten am Schweinsbergrücken umgeworfen. Nun pflanzen die Forstwirte der Landesforsten auf der ein Hektar großen Fläche über 2.000 Eichen, Flatterulmen und Edelkastanien. „Selbstverständlich wird auch weiterhin die Fichte ihren Anteil haben“ erklärt Krengel mit Blick auf die zahlreichen kleinen Fichten, die sich hier von allein angesamt haben. „Aber eben in gesunder Mischung mit vielen anderen Baumarten“ erklärt er.

Mehr lesen Sie im TAH vom 24. April 2019.