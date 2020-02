Montag, 24. Februar 2020

Forstamt Neuhaus warnt: Betreten der Wälder ist lebensgefährlich

Nach den Orkanen ist es gefährlich in die Wälder des Sollings zu gehen. Foto: ue

Kreis Holzminden. Das Forstamt Neuhaus warnt vor dem Betreten der Wälder im Solling. Es besteht Lebensgefahr. Auch wenn sich die Wetterlage inzwischen beruhigt hat, haben die Stürme der letzten Wochen ihre Spuren hinterlassen. Jederzeit können noch Bäume umfallen oder abgebrochene Äste, die in den Baumkronen hängengeblieben sind, herunterstürzen. Gerade im Bereich des Forstamtes Neuhaus ist die Situation alles andere als entspannt. Der Solling wurde in den letzten Wochen extrem von den Orkantiefs „Sabine“, „Xanthippe“ und „Yulia“ getroffen. Die Mitarbeiter des Forstamtes Neuhaus arbeiten mit Hochdruck an der Beseitigung der Sturmschäden. (ue)