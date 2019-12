Freitag, 20. Dezember 2019

Forum-Gründer besucht alte Freunde in Stadtoldendorf

Dario Da Ren im Kreise alter Freunde vom FC Stadtoldendorf. Foto: Henze

Stadtoldendorf. Auf diesen Besuch hatten sich Maria und Pasquale Palumbo, die Inhaber des Forums in Stadtoldendorf, lange gefreut. Kurz vor Jahresende besuchte sie Dario Da Ren, der am 17. Dezember 1970 das italienische Bistro in Stadtoldendorf gegründet hatte. Er war eigens aus seinem Heimatort in Italien angereist, um Maria und Pasquale zum 40-jährigen Jubiläum zu gratulieren. Dario Da Ren und seine Ehefrau Catarina führten das Forum auf dem Marktplatz bis 1977 und bereicherten schnell das gastronomische Angebot der Homburgstadt – vor allem für das jüngere und jung gebliebene Publikum. Das Forum wurde zum Treffpunkt im Zentrum der Stadt. Jeder kannte Dario! Wegen seiner Fußballbegeisterung gehörte fast die gesamte erste Herrenmannschaft des FC Stadtoldendorf zu den Stammgästen.

