Montag, 20. Mai 2019

Fotoausstellung „Landwirtschaft der Gifte. Ihr Preis für den Menschen.“ im Schloss Bevern

Das Plakatmotiv der Ausstellung, die im Juni in Bevern zu sehen sein wird. Foto: Pablo E. Piovano

Bevern. Von den Bildern blicken Kinderaugen in eine düstere Welt, zeugen Krankheiten und Körperbehinderungen von den teuflischen Auswirkungen des Tuns internationaler Großkonzerne. Es ist eine Ausstellung, der sich kein Betrachter entziehen kann, die noch lange nachhallt und eine Menge Wut im Bauch entstehen lässt. Die „Kaffeestube am Beverbach“ macht sich mit dieser Ausstellung selbst ein nachträgliches „Geschenk“ zum 25. Geburtstag, der 2018 begangen werden konnte. Als Partner haben Regina und Franz Satzke den SPD- und den Grünen-Kreisverband Holzminden gewonnen. Alle notwendigen Weichen sind jetzt gestellt, so dass am 2. Juni die Fotoausstellung „Landwirtschaft der Gifte. ihr Preis für den Menschen.“ eröffnet werden kann. (rei)

