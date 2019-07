Mittwoch, 03. Juli 2019

Fränkischer Kabarett-Abend im Golfclub Weserbergland

„Auguste“ erzählt und singt aus ihrem Leben.

Polle. Das fränkische Urgewächs Auguste begeistert ihr Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm aus Kabarett und Artistik von Salzburg bis an die Nordsee und trifft dabei genau den Geschmack der Zuschauer. „…der klenne Unterschied!“, so lautet das Thema des lustigen Kabarettabends in Polle. Die Künstlerin ist auch in unserer Region keine Unbekannte mehr, nachdem sie bereits vor einiger Zeit mit ihrem Golfkabarett in Polle für Begeisterung sorgte. Am Donnerstag, 4. Juli, heißt es erneut im Golfclub Weserbergland – Peter´s Restaurant: Bühne frei für eine heitere Veranstaltung. Diese startet um 18.30 Uhr mit einem leckeren Gaumenschmaus aus der Küche, anschließend Kabarettbeginn.

