Freitag, 09. August 2019

Fraktionsvorsitzende in Höxter reagieren beleidigt

Beim Pressegespräch auf dem Fünf-Meter-Turm sonnte sich der Bürgermeister (Vierter von links) im Erfolg und Medieninteresse. Foto: fhm

Höxter. Eigentlich sollte in Höxter in diesen Tagen eitel Sonnenschein herrschen. Nach jahrelanger bäderloser Zeit können Höxteraner endlich wieder in eine Badeanstalt gehen. Sie müssen nicht mehr nach Holzminden, Bevern oder Beverungen ausweichen, die jahrelang Mangelzeit ist endlich vorbei. Am Donnerstagvormittag verkündete Höxters Bürgermeister Alexander Fischer (SPD), dass das sanierte Freibad im Brückfeld am Sonnabend, 17. August, wieder eröffnet wird. Und dazu als Bonbon: es kostet keinen Eintritt (der TAH berichtete). Am Freitagnachmittag zogen dunkle Wolken vor den Höxteraner Himmel. Die sich sonst nicht immer grünen Vorsitzenden der Fraktionen CDU, SPD, BfH, UWG und Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Höxter gaben eine gemeinsame Erklärung ab, die Schatten auf den Bädererfolg wirft. Man habe der Zeitung erfreut entnehmen können, dass das Freibad wieder öffnet, sagen sie. Dann machen die Fraktionsvorsitzenden in ihrer Stellungnahme deutlich, dass diese Bädereröffnung eigentlich ein Erfolg der Politik sie“ Gerade weil dies ein Erfolg der Politik sei, „finden wir es sehr befremdlich, dass nun bei der Pressekonferenz zur Eröffnung des Freibades keine politischen Vertreter eingeladen waren.Dass der Bürgermeister, der an diesem Prozess nicht beteiligt war, sich allein in der Sonne dieses Erfolges badet, finden wir ungehörig.“ (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 10.08.2019.