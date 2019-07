Mittwoch, 24. Juli 2019

Fransenfledermaus ruht sich bei Janiks in Golmbach aus

Langhaariges Fell, relativ kleine Ohren und Fransen an der Schwanzflughaut – das ist wohl eine Fransenfledermaus. Foto: Janik

Golmbach. Ein Fledermaus-Foto mit Seltenheitswert gelang Ralf Janik am helllichten Tag. Das schickte er an den TAH und schrieb dazu: „Selbst den Fledermäusen setzt die aktuelle Hitze offenbar zu. Auf dem Foto kann man eine erschöpfte Fransenfledermaus erkennen, die bei Anja Janik in Golmbach auf einem Gartenstuhl landete. Nach dem nächtlichen Ausflug zur Nahrungsaufnahme suchte die Fledermaus im kühlen Garten, unter großen Bäumen einen schattigen Platz, um sich auszuruhen. Zur Abendstunde war dies gelungen und die Fledermaus ging wieder auf Beutezug.“ Laut Wikipedia gehört die Fransenfledermaus – Ralf Janik hat sie jedenfalls als solche erkannt – zur Gattung der Mausohren. Ihren Namen bekam sie nach den festen, wie Fransen wirkenden Härchen an der Schwanzflughaut. (rei)