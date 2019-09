Dienstag, 17. September 2019

Frau beißt Polizeibeamtin in den Arm

Rettungssanitäter wurden angegriffen. Foto: tah/Symbolbild

Holenberg. Gegen 18.05 Uhr wurde am Montagabend, 16. September, eine Streifenwagenbesatzung zur Unterstützung einer Rettungswagenbesatzung nach Holenberg gerufen. Dort waren Rettungssanitäter von einer 39-jährigen, offensichtlich geistig verwirrten Frau angegriffen und geschlagen worden. Nachdem die eingesetzten Beamten die Situation zunächst klären und die Frau beruhigen konnten, wurden diese dann plötzlich selber angegriffen und eine Polizeibeamtin in den Unterarm gebissen. Die 39-Jährige wurde zunächst mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus, und anschließend auf im Beisein der Polizeibeamten in eine psychiatrische Klink verbracht.