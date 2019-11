Montag, 11. November 2019

Frau in Holzmindener Altstadt mit Pistole bedroht

Symbolfoto TAH

Holzminden. Ein ungewöhnlicher Vorfall hat am Sonntagmorgen in der Holzmindener Altstadt einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst: Um 9.47 Uhr meldete sich eine 40-jährige Frau über Notruf bei der Polizei und gab an, sie sei soeben in der Halbmondstraße von einem Mann mit einer Schusswaffe bedroht worden. Die Frau saß demnach in ihrem Auto, als ein Mann vor ihr mit einer Pistole herumfuchtelte und damit in Richtung ihres Gesichts gestikulierte. Was er sagte, konnte sie nicht verstehen. Die 40-Jährige verriegelte das Auto und fuhr schnell davon.

Sofort zog die Polizei mehrere Wagen zusammen und machte sich in der Innenstadt auf die Suche. In unmittelbarer Nähe des angegebenen Ortes, in der Kirchstraße, trafen die Beamten einen Mann an, auf den die Beschreibung passte, der offenbar Alkohol getrunken hatte und keine Ausführungen machte. Eine Waffe wurde bei ihm nicht gefunden und auch keine Patronenhülsen.

Andere Zeugen hatten von einem Knall berichtet, und auf der Polizeiwache wurden kurze Zeit später zwei Patronen als Fundsachen aus der Halbmondstraße abgegeben.

Die Polizei forderte einen Sprengstoffspürhund an, der bei der Nachsuche im Bereich Halbmondstraße und Kirchstraße tatsächlich eine Waffe aufspürte – eine Schreckschusspistole, wie sich herausstellen sollte.

Der Mann, ein 38-Jähriger aus dem Kreis Höxter, wurde zunächst festgenommen, später aber wegen nicht vorliegender Haftgründe wieder entlassen. Die Waffe behielt die Polizei ein. Der Mann bekommt eine Anzeige und wird sich wegen des Vorwurfs der Bedrohung verantworten müssen. (spe)