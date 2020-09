Sonntag, 06. September 2020

Frau überschlägt sich mit Auto bei Dassel

Symbolfoto TAH

Dassel. Am Freitag, 4. September, gegen 18.45 Uhr befuhr eine 25-jährige Einwohnerin eines Dasseler Ortsteils mit ihrem Auto die Kreisstraße 513 von Sievershausen kommend in Richtung Dassel. In einer Rechtskurve geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache auf den Grünstreifen und von dort in den Straßengraben. Der Wagen überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrzeugführerin wurde durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug geborgen und anschließend mit einem Rettungswagen ins Bürgerspital Einbeck zur Beobachtung gebracht. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.