Freitag, 10. Juli 2020

Frau von eigenem Auto überrollt

Die schwer verletzte 19-Jährige wurde in eine Klinik geflogen. Symbolfoto

Höxter. In Höxter ist eine junge Frau von ihrem eigenen Auto überrollt und so schwer verletzt worden, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 10.50 Uhr in dem Höxteraner Wohngebiet Sudbury-Straße. Eine 19-Jährige hatte ihr Auto auf einem abschüssigen Grundstück abgestellt und war gerade ausgestiegen, als sich der Wagen aus noch unklaren Gründen in Bewegung setzte und nach hinten rollte. Die Frau wurde von der noch geöffneten Fahrertür erfasst, stürzte zu Boden und wurde von ihrem Wagen überrollt. Mehrere Zeugen befreiten die unter dem Vorderreifen eingeklemmte Frau und verständigten die Rettungskräfte. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, der sie daraufhin in eine Klinik flog.