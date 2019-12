Freitag, 27. Dezember 2019

Frau will helfen und wird angefahren

Die Fahrzeuge wurden durch den Aufprall schwer beschädigt, ein Wagen sogar gegen einen Baum gedrückt. Foto: Polizei Höxter

Haarbrück. Auf der Kreisstraße 44 bei Haarbrück im Kreis Höxter ist es am Freitag, 27. Dezember, um 10.28 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei liefen zwei Schafe − ein Mutterschaf mit Lamm − auf der Straße zwischen Haarbrück und Langethal (Hessen). Eine 34-jährige Frau kam mit ihrem VW Golf auf die Schafe zugefahren und wollte helfen. Sie stellte ihren Pkw an den Straßenrand, stieg aus und versuchte die Schafe von der Straße zu treiben. Aus Haarbrück war eine 40-jährige Frau mit ihrem Wagen unterwegs. Sie fuhr langsam an der Frau mit den Schafen vorbei. Auch eine 19-Jährige war zur gleichen Zeit mit ihrem VW Lupo auf der Straße unterwegs. Sie sah die beiden Autos, die 34-Jährige und die Schafe nicht. Nach Angaben der Polizei sei die junge Fahrerin von der tief stehenden Sonne geblendet worden. Die 34-Jährige, die den Schafen helfen wollte, wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Auch die beiden Autos wurden durch den Zusammenstoß schwer beschädigt. Die 19-Jährige wurde ebenfalls bei dem Unfall verletzt. Beide Frauen wurden in Krankenhäuser gebracht. Den Schafen war nichts passiert. Sie liefen von der Unfallstelle weg. (fhm)