Freitag, 19. Juni 2020

Freibad-Auftakt in Holzminden bei Sonnenschein und knapp 25 Grad

Diese Schwimmer eröffneten am Freitag die Freibadesaison in Holzminden. Foto: ap

Holzminden. „Endlich geht es los“, freut sich Klaus Diekmann, Betriebsleiter des Hallen- und Freibads Holzminden, am Freitagmittag. „Es war ein super Start.“ Ein Sonne-Wolken-Mix bei knapp 25 Grad macht den Badespaß am ersten Öffnungstag der Sommersaison nach tagelangen Regenschauern und wochenlanger Zwangsschließung perfekt. Viele Stammgäste seien zum Auftakt ins Holzmindener Freibad gekommen, so Klaus Diekmann. Bei steigenden Temperaturen und den bevorstehenden Sommerferien ist mit einem größeren Ansturm zu rechnen. Um diesen zu bewältigen und alle Hygienemaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie einhalten zu können, ist ein Sicherheitsdienst stets vor Ort. Maximal 750 Badegäste dürfen gleichzeitig im Freibad sein. (ap)

