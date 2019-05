Freitag, 24. Mai 2019

Freibad Bevern kann immer noch nicht geöffnet werden

Zurzeit kann niemand sagen, wie lange Beverns „Wasserratten“ noch auf die Öffnung des Freibades warten müssen. Foto/Montage: Börries/TAH

Bevern. Eine Prognose wagt jetzt offenbar niemand mehr, nachdem feststeht: Das Freibad in Bevern kann auch an diesem Wochenende noch nicht geöffnet werden. Vor einer Woche hatte Samtgemeindebürgermeister Harald Stock noch ganz zuversichtlich gewirkt und eine Eröffnung für den 25./26. Mai angekündigt. Seit Mitte dieser Woche ist jedoch klar: Der krankheitsbedingte Personalmangel bleibt vorerst bestehen. Die Samtgemeinde versuche weiterhin vehement, eine Vertretung für den erkrankten Schwimmmeister zu finden, doch der Arbeitsmarkt sei „leergefegt“ von ausgebildeten Bäderfachangestellten. Und über die Vorschrift, dass ein DLRG-Rettungsschwimmer als Ersatz nicht ausreicht, kann sich die Kommune natürlich nicht hinweg setzen. Bleibt also nur, die Daumen zu drücken, dass möglichst bald eine Lösung gefunden wird. Denn nicht nur die engagierten Mitglieder des neu gegründeten Fördervereins für das Freibad stehen nach wie vor in den Startlöchern, auch die vielen „Wasserratten“ aus Bevern und Umgebung freuen sich schon auf die neue Badesaison. Einziger Trost: Optimales Freibad-Wetter haben die Meteorologen auch für dieses Wochenende noch nicht vorhergesagt. (rei)