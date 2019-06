Freitag, 21. Juni 2019

Freibad Bevern öffnet später

Das Freibad Bevern ist ab sofort täglich von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Foto: Förderverein Freibad Bevern

Bevern. Die technischen Probleme am Schwimmerbecken im Beveraner Freibad konnten inzwischen behoben werden – der Betrieb kann wieder in allen Becken laufen. Allerdings bleibt es bei dem seit Wochen herrschenden Personalmangel, weshalb das Freibad nur sechs Stunden am Tag geöffnet werden kann. Am Freitag teilte die Samtgemeinde als „neuer“ Betreiber des Freibades mit, dass auf Anregung des neuen Fördervereins die Öffnungszeiten des Bades nach hinten verschoben wurden. Statt von 12 bis 18 Uhr ist der Badespaß nun von 13 bis 19 Uhr möglich. (rei)