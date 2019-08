Donnerstag, 08. August 2019

Freibad Höxter öffnet am 17. August

Fertig! Das Höxteraner Freibad soll am 17. August wiedereröffnet werden. Foto: fhm

Höxter. Am Donnerstagmorgen wird in einer Pressekonferenz die frohe Kunde verbreitet: Das Höxteraner Freibad kann in diesem Sommer doch noch öffnen. Nach der umfangreichen Sanierung hatte sich die Eröffnung ja immer wieder verzögert, so dass diese Nachricht von Höxters "Wasserratten" sicher freudig aufgenommen wird. Zumal es noch eine positive Mitteilung gibt: Für den Rest der sicherlich nur kurzen Höxteraner "Badesaison" im Freibad wird kein Eintritt erhoben! Eröffnungstermin ist Sonnabend, 17. August. Da kann man nur hoffen, dass es danach noch ein paar schöne sonnige Tage geben wird! (rei)

