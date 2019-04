Samstag, 13. April 2019

Freibad Höxter wird nicht wie geplant fertig

Ein Foto aus dem TAH-Archiv von 2012: Damals ahnte noch niemand, dass das Höxteraner Freibad drei Jahre lang geschlossen bleiben würde. Foto: Archiv/nig

Höxter. Viele Höxteraner warten bereits sehnsüchtig auf den Tag X, an dem ihr Freibad nach jahrelangem Stillstand wieder eröffnet werden soll. Im Mai sollte es soweit sein, hatten die Stadtspitzen mehrfach verkündet. Doch in der letzten Sitzung des Bäderausschusses musste die Verwaltung dieser Vorfreude einen Dämpfer verpassen: Aus mehreren Gründen kann der Mai-Termin wohl nicht gehalten werden. An erster Stelle steht die Insolvenz der beauftragten Hochbaufirma.(rei)

Mehr lesen Sie im TAH am 13. April 2019