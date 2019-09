Montag, 02. September 2019

Freibad Holzminden beendet die Saison

Freitag ist der letzte Freibadetag des Jahres in Holzminden. Foto: Stadt Holzminden

Holzminden. Das Freibad Holzminden beendet mit dem Übergang zum Herbstwetter in dieser Woche und der damit aufkommenden kühleren und feuchten Witterung mit dem letzten Schwimmtag am Freitag, 6. September, die diesjährige Freibad-Saison. Das Freibad steht am Sonnabend, 7. September, ganztägig dem SV Wasserfreunde Holzminden zur Ausrichtung des Schwimmfestes zur Verfügung. Ein öffentlicher Badebetrieb ist daher an diesem Tag nicht möglich. Besucher des Schwimmfestes sind gern gesehen. Der Saisonwechsel zum Hallenbad wird anschließend vorbereitet. Rechtzeitig für die Wintersaison wird der Öffnungstermin des Hallenbades bekanntgegeben.