Donnerstag, 09. Mai 2019

Freibad Holzminden eröffnet am 15. Mai

Nichtschwimmer- und Planschbecken bleiben vorerst noch geschlossen. Foto: Stadt Holzminden

Holzminden. Das Freibad Holzminden startet in die Saison und begrüßt seine Badegäste am Mittwoch, 15. Mai, zum ersten Freibadetag. Ab Eröffnung beginnt der Badebetrieb jeweils um 6.30 Uhr zu den gewohnten Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 6.30 bis 8.30 Uhr und 10 bis 20 Uhr, am Sonnabend, Sonntag und an Feiertagen von 8 bis 19 Uhr. Diese Öffnungszeiten verlängern sich bei besonders heißem Sommerwetter, wenn um 13 Uhr eine Temperatur von mindestens 30 Grad Celsius gemessen wurde, montags bis freitags um 30 Minuten, sonnabends und sonntags um 30 bis 60 Minuten. Das Nichtschwimmerbecken sowie das Planschbecken sind vorerst noch gesperrt und werden zu einem späteren Zeitpunkt geöffnet. Die Eintrittspreise haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Das Bäderteam freut sich auf eine schöne, hoffentlich sonnenreiche Freibadsaison 2019 und wünscht den Badegästen viel Vergnügen und Erholung.