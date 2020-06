Mittwoch, 10. Juni 2020

Freibad Holzminden soll noch im Juni öffnen

Für den Schwimm- und Badespaß im Freibad Holzminden gelten in dieser verkürzten Saison besonderen Regeln. Foto: Stadt Holzminden

Holzminden. Die frohen Botschaften verkündet der Verwaltungschef höchstpersönlich: Er beabsichtige, noch in diesem Monat das Freibad freizugeben für den Schwimm- und Badebetrieb, erklärte Holzmindens Bürgermeister Jürgen Daul zu Beginn der Ratssitzung am Dienstag in der Stadthalle. Das Hygienekonzept sei ausgearbeitet und liege vor, und er gehe von der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht aus. „Baden soll noch in diesem Monat möglich sein“, so Daul. Einen genauen Termin für die Öffnung des Bades an der Weser nannte er nicht, lud aber am Freitag zum Pressetermin ins Freibad ein. (spe)

