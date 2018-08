Mittwoch, 22. August 2018

Freibad Holzminden Sonnabend geschlossen, ab Montag wieder morgens geöffnet

Ab Montag ist das Freibad auch wieder in den Morgenstunden geöffnet. Foto: Stadt Holzminden

Holzminden. Das Freibad Holzminden ist am Sonnabend, 25. August, ganztägig geschlossen, weil die Stadt Holzminden das Bad der DLRG zur Ausrichtung eines Jubiläums-Schwimmfestes zur Verfügung stellt. Die DLRG-Ortsgruppe Holzminden feiert an diesem Wochenende ihr 90-jähriges Bestehen. Am Sonnabend findet zwischen 8 und 18 Uhr ein Zehn-Stunden-Schwimmen, ein Sponsorenschwimmen zur Anschaffung eines neues Bootes für die DLRG, statt (der TAH berichtete). „Ein öffentlicher Badebetrieb ist daher nicht möglich und das Freibad deshalb an diesem Tag geschlossen“, teilt Holzmindens Hauptamtsleiter Friedrich-Wilhelm Bruns mit. Besucher des Schwimmfestes sind aber gern gesehen. Der öffentliche Badebetrieb wird am Sonntag, 26. August, um 14 Uhr fortgesetzt. Am Montag dann wird die Einschränkung der Badezeiten wieder aufgehoben. Drei Wochen lang öffnete das Freibad wegen Personalmangels erst um 14 Uhr, was der Stadt Holzminden viel Kritik bescherte. Nun kehrt ein Kollege des Bäderteams zurück. So können Frühschwimmer und Vormittagsgäste ab Montag wieder zu den gewohnten Zeiten das Freibad besuchen: Montags bis freitags von 6.30 Uhr bis 8.30 Uhr und von 10 bis 20 Uhr, am Wochenende von 8 bis 19 Uhr. Wie lange das Freibad Holzminden in diesem Jahr geöffnet haben wird, hängt vom Wetter und von den Temperaturen ab. Auf jeden Fall geht der Badebetrieb bis in den September hinein, längstens bis Mitte September. (spe)