Samstag, 19. September 2020

Freibad-Infoveranstaltung in Bevern nur mit Anmeldung

Bevern. Das Interesse an der Vorstellung der Machbarkeitsstudie zur Weiterentwicklung des Schwimm- und Freizeitzentrums Bevern ist sicher groß. Die Informationsveranstaltung soll ja im Vorfeld der nächsten Samtgemeinderatssitzung am Donnerstag, 24. September, ab 17.30 Uhr in der Aula des Schulzentrums stattfinden. Doch in Corona-Zeiten ist die Zahl der Teilnehmer auf 50 Personen zusätzlich zu den Ratsmitgliedern und den Mitarbeitern der Verwaltung beschränkt. Zudem ist beim Betreten und Verlassen der Aula eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Aufgrund der Beschränkung der Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung per Mail an samtgemeinde@bevern.de oder telefonisch unter 05531/9944-16 erforderlich. (rei)