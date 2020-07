Freitag, 10. Juli 2020

Freibad Stadtoldendorf öffnet in der 30. KW

Die Filteranlage ist installiert – die Badesaison kann beginnen. Foto: Stadt Stadtoldendorf

Stadtoldendorf. Die neuen Filter im Freibad Stadtoldendorf sind endlich da, derzeit laufen die Einbauarbeiten und vorbereitenden Maßnahmen für den Beginn der Badesaison 2020. „Wir wollen voraussichtlich Ende der 30. Kalenderwoche das Freibad öffnen“, erklären Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Anders und Bauamtsleiter Jürgen Meyer. Gemeinsam mit dem Personal aus dem Freibad hat man die neu angeschafften Filteranlagen begutachtet, die derzeit an den Wasserkreislauf der Becken angeschlossen werden. Rund 100.000 Euro hat die Samtgemeinde in die neue Technik investiert. Ein genauer Öffnungstag wird noch bekannt gegeben.

Zum Beginn der insbesondere pandemiebedingten Verspätung der Saisonöffnung wird es im Bad allerdings noch einige Einschränkungen geben, die den dort gültigen Hygienevorschriften geschuldet sind. So gelten auch hier Abstandsregeln, es stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung und auch erfolgt die Reinigung nach einem speziellen Reinigungsplan. Maximal 250 Personen dürfen gleichzeitig ins Freibad gelassen werden, im Nichtschwimmerbecken dürfen sich nicht mehr als 60 und im Schwimmerbecken nicht mehr als 30 Schwimmer gleichzeitig aufhalten. Für den Besuch des Bades gibt es zudem fortan zwei Öffnungszeiten, um zwischendurch eine Reinigung und Desinfektion durchführen zu können. Die Öffnungszeiten sind von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 15 bis 19 Uhr.

Der Kiosk bleibt geschlossen, Bänke werden nur in verminderter Anzahl aufgestellt, Liegen wird es keine geben, ebenso auch keine Schwimmkurse oder die Nutzung von Startblöcken und Rutsche in dieser Saison. Das Kinderplanschbecken soll abhängig von der Nutzeranzahl eingeschränkt geöffnet sein, der Spiel- und Volleyballplatz hingegen bleibt gesperrt. Eine erweiterte Hausordnung und der aktuelle Hygieneplan werden per auch Aushang im Freibad sowie auf der Internetseite der Samtgemeinde noch einmal veröffentlicht.