Montag, 06. Mai 2019

Freibad startet in die neue Saison

Das Team der Samtgemeindeverwaltung und Mitglieder des Fördervereins freuen sich auf die neue Saison. Foto: Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf

Stadtoldendorf Das Wasser ist bereits in den Becken, die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Schon am kommenden Sonntag, 12. Mai, beginnt im Freibad Stadtoldendorf die neue Saison. Jetzt hatten sich noch einmal Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Anders und sein Team im Freibad einen Überblick über den Stand der vorbereitenden Arbeiten verschafft. Los geht es am Sonntag um 9 Uhr, am ersten Öffnungstag ist der Eintritt frei.

