Donnerstag, 30. Mai 2019

Freibaderöffnung in Bevern am Sonnabend

Ab Sonnabend kann in Bevern wieder geschwommen werden. Foto: TAH

Bevern. Der neu gegründete Freibadverein und die Samtgemeindeverwaltung sind froh, dass am Sonnabend, 1. Juni, das Freibad in Bevern eröffnet werden kann. Mit großem Einsatz der beteiligten Akteure konnten die Voraussetzungen für eine Öffnung des Bades geschaffen werden. Am Sonnabend um 10 Uhr wird das Bad geöffnet und wie in der Vergangenheit ist der Eintritt an diesem Tag frei. Großer Dank gilt auch der Stadt Höxter, die eine wichtige Personalunterstützung im Badebetrieb leistet.