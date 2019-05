Donnerstag, 16. Mai 2019

Freibaderöffnung in Bevern wird verschoben

Das Freibad Bevern muss weiter geschlossen bleiben. Foto: Archiv

Bevern. Der neu gegründete Freibadverein und die Samtgemeindeverwaltung Bevern haben alles versucht, damit am Sonnabend, 18. Mai, das Freibad eröffnet werden kann. Trotz Störungen (darunter der Wasserverlust) konnten die technischen Voraussetzungen, dank großen Einsatzes der beteiligten Akteure, für eine Öffnung des Bades geschaffen werden. Doch all das Bestreben konnte das Personalproblem nicht auffangen. Bis zum Eröffnungstermin konnten nicht genug Mitarbeiter für den Betrieb des Bades gewonnen werden. Der neue Freibadverein wollte sogar durch Unterstützung der ortsnahen DRLG-Ortsvereine für eine Beckenaufsicht sorgen. Aufgrund dieser Probleme wird der Eröffnungstermin verschoben. Alle Beteiligten versuchen, dass der Badebetrieb zeitnah in Bevern starten kann.