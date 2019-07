Mittwoch, 17. Juli 2019

Freibadöffnung wird nochmal verschoben

Das Freibad Höxter wird nicht im Juli eröffnet. Foto: fhm

Höxter. Eigentlich sollte das Freibad Höxter Ende Juli eröffnet werden. Doch dieser Termin ist nicht zu halten, wie ein Sprecher der Stadt Höxter erklärte. Man liege mit den Arbeiten am runderneuerten Freibad in den letzten Zügen. Da aber nach Abschluss der Arbeiten noch eine zweiwöchige Testphase notwendig ist, kann das Bad nicht wie ursprünglich vorgesehen Ende des Monats eröffnet werden. In dieser Testphase werden die Dichte des Beckens und die korrekte Funktion alle Badeinrichtungen überprüft. Der Eröffnungstermin Ende Juli war im Frühjahr im Bäderausschuss der Stadt Höxter genannt worden. Dort gab es damals schon Zweifel, ob dieser Termin gehalten werden kann. Ursprünglich war Mai als Eröffnungszeitraum vorgesehen, doch weil eine der am Bau beteiligten Firmen in die Insolvenz gegangen war, konnten die Arbeiten nicht abgeschlossen werden. Bei der Stadt Höxter will man keinen konkreten neuen Eröffnungstermin nennen, hat aber auf jeden Fall die Hoffnung, dass die Öffnung im Sommer geschehen wird. (fhm)