Freitag, 05. Januar 2018

Freies Eislaufen auf der Eisbahn ab 8. Januar zu geänderten Öffnungszeiten

In der letzten Woche gibt es freies Eislaufen für alle.

Holzminden. Der Weihnachtsmarkt neigt sich dem Ende. Die Öffnungszeiten der Eisbahn auf dem Holzmindener Weihnachtsmarkt ändern sich ab Montag, 8. Januar, für die letzte Woche der Eislauf-Saison. Ab Montag heißt es: „Freies Eislaufen für alle.“ Verleih und Ausschank im Eisbahnbüro sind zwar ab Montag geschlossen. Alle sind aber eingeladen, zu den Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes von Montag bis Donnerstag, 11 bis 20 Uhr, und Freitag bis Sonnabend, 11 bis 21 Uhr, sowie am Sonntag, 14. Januar, von 13 bis 19 Uhr, kostenlos mit eigenen Schlittschuhen eiszulaufen. Alle, die keine eigenen Schlittschuhe haben und sich den Spaß dennoch nicht entgehen lassen wollen, können zu den bekannten Gebühren einige Paare Schlittschuhe bei Frau Paul in der Weihnachtshütte neben dem Karussell ausleihen. Das Stadtmarketing Holzminden wünscht in der letzten Woche viel Spaß auf dem Eis und beim Hüttenzauber. (r/spe)