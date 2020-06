Donnerstag, 25. Juni 2020

Freizeitsee Godelheim: Polizei und Ordnungsamt appellieren an die Besucher

Vertreter von Stadt und Ordnungsamt sowie der Polizei Höxter appellieren an die Besucher des Freizeitsees in Godelheim, die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.

Höxter. Bei sommerlichen Temperaturen und Sonnen schein zieht die Freizeitanlage Höxter-Godelheim auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Daher weist die Stadt Höxter gemeinsam mit der Polizei auf die Einhaltung der notwendigen Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coro navirus während eines Besuchs in der Anlage hin. Gruppen von höchstens zehn Personen dürfen sich nach der aktuellen Coronaschutzverordnung im öffentlichen Raum treffen, wenn sie mehr als zwei unterschiedlichen Haushalten angehören. Zu allen anderen Personen und Personengruppen muss weiterhin ein Abstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden. Darauf, dass die Regelungen der Verordnung befolgt werden, achtet das Ordnungsamt der Stadt Höxter in Zusammenarbeit mit der Kreispolizeibehörde Höxter.

