Montag, 18. Dezember 2017

Freundeskreis Glas: Neuer Name und viele gläserne Ideen

Walter Waske (links) und Karl-August Fricke vom „Freundeskreis Glas“ stellen ihre Pläne vor.

Boffzen. Der Name ist neu, das Engagement bleibt, und es gibt viele Ideen. Walter Waske und Karl-August Fricke vom „Freundeskreis Glasmuseum“ berichten über ihre Vorhaben nach dem Rückzug aus dem Glasmuseum. Der Verein wird in „Freundeskreis Glas“ umbenannt und kümmert sich um viele gläserne Projekte. So soll es in den nächsten Jahren drei neue Ausstellungen geben (aber nicht im Glasmuseum) und dazu kümmert sich der Verein um den Aufbau eines Glasstelen-Pfades zur Glasgeschichte in Boffzen. Auch um Altbewährtes kümmert sich weiterhin der Verein. So wird es den Glasflohmarkt geben, und auch die Betriebsbesichtigungen bei der Glashütte Noelle und von Campe gestaltet der Freundeskreis zusammen mit dem Unternehmen. (fhm)

Lesen Sie den ausführlichen Bericht im Täglichen Anzeiger vom 19. Dezember 2017.