Dienstag, 12. Juni 2018

Friederike Bremeyer ist die neue CDU-Kreisgeschäftsführerin

Von links: Uwe Schünemann MdL, Thomas Junker, Friederike Bremeyer, Dr. Thomas Hagemann, Thomas Stottmeister, Marc Wellmann. Foto: CDU-Kreisverband

Holzminden. Der geschäftsführende Kreisvorstand der CDU hat am Montag mit großer Freude seine neue Kreisgeschäftsführerin, Friederike Bremeyer, begrüßt. Die Nachbesetzung war notwendig geworden, weil der bisherige Stelleninhaber, Andreas Lueddecke, auf eigenen Wunsch nicht mehr zur Verfügung stand. Friederike Bremeyer, 29 Jahre alt und in Einbeck wohnend, bringt schon einige Erfahrung aus der CDU mit. So war sie seit 2016 Leiterin des Wahlkreisbüros Uslar/Bodenfelde des Bundestagsabgeordneten Dr. Roy Kühne aus Northeim. In gleicher Funktion war sie für den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Michael Vietz bis zu dessen Ausscheiden aus dem Bundestag tätig.

Die CDU-Kreisverbände Holzminden und Northeim arbeiten seit vielen Jahren zusammen. Nunmehr gehen beide Verbände erstmals auch organisatorisch gemeinsam neue Wege. Seit dem 1. Juni ist Friederike Bremeyer sowohl in Northeim als auch in Holzminden als Kreisgeschäftsführerin tätig. So wird die Geschäftsstelle in der Kirchstraße 2 jeweils montags und mittwochs geöffnet sein. (tah)

