Freitag, 30. März 2018

„Friederike“-Folgen gehen in Flammen auf

Umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste werden fürs Osterfeuer angeliefert – zum Beispiel in Eschershausen.

Kreis Holzminden. Nur noch wenige Stunden, dann werden im Kreis Holzminden – so wie überall im ganzen Land – wieder die Osterfeuer angezündet. Kinder dürfen stolz ihre Fackeln in den Holzstoß werfen. Die Erwachsenen wärmen sich am Feuer, aber gern auch mit heißen Getränken. Sie alle blicken fasziniert auf die lodernden Flammen. Doch so schön (und besonders bei Naturschützern auch umstritten) dieser alte Brauch ist – heutzutage steckt viel Arbeit und Freizeit in der Vorbereitung, müssen jede Menge Regeln eingehalten werden.

Der TAH hat sich einmal in Eschershausen umgeschaut, wo der Verein Johanni die „Regie“ für das Osterfeuer übernommen hat. (jbo/rei)

