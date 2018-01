Donnerstag, 18. Januar 2018

Friederike lässt im Solling 100.000 Kubikmeter Holz umstürzen

Kreisweit sind Polizei, Feuerwehren, Straßenmeistereien und Forstbeschäftigte im Dauereinsatz.

Kreis Holzminden. Auf dem Tag genau elf Jahre nach „Kyrill“ wird wieder Großalarm gegeben. Orkantief „Friederike“ tobt sich über Deutschland aus. Um 12.30 Uhr erreichen die Sturmböen den Landkreis Holzminden. Und ab da werden Polizei und Feuerwehren quasi im Minutentakt zu Einsätzen gerufen. Damit die Einsätze abgearbeitet werden können, richteten die Feuerwehren in den einzelnen Samtgemeinden und in der Stadt Holzminden Einsatzleitungen ein. Straßen müssen komplett gesperrt werden und viele sind auch heute noch gesperrt. Die Nordwestbahn stellt den Zugverkehr ein und kann auch keinen Busersatzverkehr organisieren. Die Schäden sind immens. Sie erreichen fast die Dimensionen von „Kyrill“. 250.000 Kubikmeter Holz fielen dem Orkan damals im Solling zum Opfer. Diesmal hat „Friedrike“ leichtes Spiel, denn durch den Dauerregen der letzten Monate ist der Boden durchgeweicht. Viele Bäume werden entwurzelt. Auf mindestens 100.000 Kubikmeter schätzt Andreas Helms, Revierförster von Mühlenberg, den Schaden jetzt. „Aber wir kommen ja noch gar nicht in den Wald“. Die einzige gute Nachricht: Es kommen bei „Friederike“ im Landkreis keine Menschen zu Schaden.

Es sind die kleinen Geschichten, die „Friederike“ im Landkreis Holzminden ein Gesicht geben. Da ist der Autofahrer, der gegen 14.30 Uhr auf der Straße Bleiche in Holzminden unterwegs ist, als den kleinen Polo plötzlich er Schlag trifft: Eine Orkanböe hat aus den alten Kastanien einen starken Ast mit mindestens 30 Zentimetern Durchmesser aus der Baumkrone gerissen und auf das Fahrzeug geschleudert. Der Polo ist Totalschaden. Dieser Einsatz ist für die Feuerwehr Holzminden der Auftakt für einen arbeitsreichen Tag und Abend. Andere sind zum Warten verdammt: Ein junger Autofahrer zum Beispiel, der auf der kleinen Forststraße, die von der B 497 bei Neuhaus Richtung Winnefeld unterwegs ist und per Handy die 110 wählt. Er stecke fest, meldet er.

Zum Warten verdammt sind auch die Neuhäuser, die am Donnerstag Mittag mit dem Linienbus von Holzminden nach Hause fahren wollen. „Kurz hinter Mühlenberg mussten wir zum ersten Mal stoppen“, berichtet ein Fahrgast. Da kippen die ersten Bäume auf die Fahrbahn. Im Feuerwehrgerätehaus Silberborn werden die Busgäste einquartiert und versorgt.

