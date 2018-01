Donnerstag, 18. Januar 2018

"Friederike" tobt sich im Landkreis aus

In der Bleiche in Holzminden fiel ein starker Ast auf ein fahrendes Auto. Die Feuerwehr räumte ihn weg.

Kreis Holzminden. Donnerstag um 12.30 Uhr ist das Sturmtief "Friederike" da und peitscht mit Orkanböen durch den Landkreis Holzminden. Fast im Minutentakt werden die Polizei und die Feuerwehren zu Einsätzen gerufen: In der Bleiche in Holzminden fällt ein mehr starker Ast mit mindesten 30 Zentimetern Durchmesser aus der Baumkrone direkt auf ein fahrendes Auto. Der Fahrer alarmiert selbst die Feuerwehr, kann sich selbst unverletzt befreien. Bei Ottenstein (Ernestinental), auf der K 35 zwischen Bevern und Reileifzen, zwischen Kirchbrak und Heinrichshagen, auf der L 550 bei Fürstenberg, auf der B 497 im Solling werden umgestürzte Bäume gemeldet. In Arholzen wird eine Gartenlaube abgedeckt, in Eschershausen-Scharfoldendorf muss ein Scheunendach gesichert werden...