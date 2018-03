Montag, 26. März 2018

Friedrich Blume verstärkt die Raabestädter

Friedrich Blume wird in der nächsten Saison das Trikot des MTSV Eschershausen überziehen.

Eschershausen. „Alles neu macht der Mai“ sagte man sich im letzten Jahr, als man den MTSV aus der Oberliga in die Landesliga zurückzog und ein Team um eigene Spieler aufbaute.

Das Ziel, eine spielstarke und vor allem auch gesellige, junge Truppe mit Perspektive aufzubauen, gestaltete sich in der Hinserie anfangs schwer, aber konnte in der Rückserie mit Erfolg umgesetzt werden. Einen weiteren Schritt in Richtung Stabilisation nach der ersten Saison in der Landesliga soll der Wechsel von Friedrich Blume bringen.

„Dieser Wechsel dürfte für viele in der Szene keine absolute Überraschung sein, weil wir mit Friedrich ständig über Trainingslager und pirvate Kontakte in Verbindung standen. Dies ist wirklich die absolute Wunschverpflichtung für unser Team vom spielerischen Vermögen und über den menschlichen Zugewinn im Team“, äußerte sich Spielermanager Schway zu dem Wechsel. Der 34 jährige Eventmanager, in Köln wohnend, spielte zuletzt für den SV Altenhagen I in der Bezirksliga an Position eins. Aktuell weist sein TTR Wert 1902 Punkte auf, was ihn zur Nummer drei des MTSV macht. Blume, der seine Wurzeln am Fuße des Deisters in Springe hat, ist ein alter Bekannter von Spendrin und Schway. Unter dem TSV Schwalbe Tündern spielten diese drei schon zusammen bis zur Verbandsliga in der Zeit von 2003 bis 2006. „Der MTSV empfängt Friedrich mit offenen Armen und freut sich auf eine sportlich erfolgreiche Saison 2018/2019“, so der Abteilungsleiter und Vereinsvorsitzende Friedhelm Bandke.

Abschließend gab der Abteilungsleiter Bandke bekannt, dass die erste Herren-Mannschaft auch in der nächsten Saison in der Landesliga spielen wird, denn durch den Erfolg des SV Emmerke über die SG TTV Seelze II hat die Mannschaft vorzeitig den Klassenverbleib erreicht.