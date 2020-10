Freitag, 02. Oktober 2020

Frisch von der Polizeiakademie

Die Polizei Holzminden begrüßt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Foto: Polizei

Holzminden. Dienststellenleiter Burkhard Schramm begrüßt fünf neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ab sofort ihren Dienst in den Dienststellen im Landkreis Holzminden aufnehmen. Zusammen mit den Führungskräften des Kommissariats wünscht er den neuen Kolleginnen und Kollegen einen guten Start und verweist dabei auf ein tolles Team, dass den fünf stets mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. Die fünf „Neuen“ kommen frisch von der Polizeiakademie und stehen nun in den Startlöchern, hoch motiviert ihren Dienst aufzunehmen. Darüber hinaus freut sich die Polizei Holzminden darüber, wieder einen Teil zur Ausbildung neuer Polizeibeamter beitragen zu können. Fünf Bachelor gab Burkhard Schramm die richtigen Worte mit auf den Weg. „Seien Sie wissbegierig und aufmerksam. Nehmen Sie so viele Erfahrungen wie nur möglich mit“. Die nächsten drei Monate werden diese fünf im Rahmen ihres Studiums Praxiserfahrungen im Einsatz- und Streifendienst sammeln können.