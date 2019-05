Samstag, 18. Mai 2019

Fröhlicher Homby-Auftakt für die Kinder

Volker Rosin mitten in der fröhlichen Kinderschar. Foto: rcl

Stadtoldendorf. Der erste Nachmittag des viertägigen Homby-Festes in Stadtoldendorf gehörte vor allem den Kindern. Liedermacher Volker Rosin, nicht zum ersten Mal in der Homburgstadt zu Gast, nahm die Kids im wahrsten Sinne des Wortes mit - und zwar auf die Bühne und in die Geschichten seiner Liedtexte. Zuvor hatte Zauberer Frank Wessels den Jungen und Mädchen bereits so manches Staunen entlockt. (rcl)

